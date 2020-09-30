Лавров обсудил с главой МИД Армении обострение конфликта в Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МИД Армении.

В ходе переговоров главы ведомств обсудили проходящие в непризнанном Нагорном Карабахе боевые действия.

Армянский министр осудил роль турецкой стороны в осуществляемых армией Азербайджана действиях.

Кроме того, стороны согласились, что направленные на подрыв мира и безопасности шаги внерегиональных стран являются неприемлемыми.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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