Ереван заявил, что воздушным наступлением в Карабахе управляет Турция

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Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан передал Турции управление воздушным наступлением против непризнанного Нагорного Карабаха, пишет РИА «Новости».

Ованнисян сказал, что полеты турецкой и азербайджанской авиации «управлялись турецким воздушным командным пунктом (самолетом) E7-T близ находящихся на территории Турции городов Эрзрум и Карс».

Военный предположил, что на борту находится руководство ВВС Турции.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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