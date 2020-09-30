Армения оценила потери военной техники Азербайджана в Карабахе

В минобороны Армении рассказали о потерях азербайджанской армии во время боев в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом представитель ведомства Арцрун Ованнисян рассказал на своей странице в Facebook.

По его данным, Азербайджан потерял 11 танков, а также реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган».

Кроме того, представитель армянского минобороны добавил, что противник лишился двух тяжелых огнеметных систем «ТОС-1» на северном и южном направлении, а также десятка единиц других артиллерийских и противотанковых средств, шести бронетранспортеров и трех боевых пехотных машин.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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