МИД: Россия делает все, чтобы конфликт в Карабахе вышел из острой фазы

Россия поддерживает контакты с Арменией и Азербайджаном и делает все, чтобы конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе вышел из острой фазы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы делаем все для того, чтобы вернуть ситуацию из этой острейшей фазы в фазу политико-дипломатического урегулирования», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия «с первых даже не часов, а, наверное, минут выхода этой ситуации в острую фазу» поддерживает контакты со всеми сторонами.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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