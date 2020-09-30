Посол РФ: США загнали переговоры по ДСНВ в цейтнот

Соединенные Штаты довели ситуацию с переговорами о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) до цейтнота, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

Длительное бездействие американской администрации способствовало тому, что ситуация вокруг продления Договора стала близка к цейтноту (недостаток времени для обдумывания ходов в шахматах. – примечание «Газеты.Ru»), отметил Антонов.

По словам посла, США активизировали обсуждения ДСНВ лишь в преддверии предстоящих выборов президента. При этом американская сторона предлагает России «заведомо неприемлемые» условия, подчеркнул дипломат.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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