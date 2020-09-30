Армения подсчитала потери Азербайджана в Карабахе

По данным Министерства обороны Армении, за все время боев в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона потеряла 790 военнослужащих. Об этом заявил представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян, сообщает Sputnik Армения.

В ходе боев, по предварительным подсчетам, были ранены 1900 военных Азербайджана, рассказал Ованнисян. Он добавил, что армянские вооруженные силы поразили 137 единиц бронетехники, 72 беспилотника, 7 вертолетов и 1 самолет противника.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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