Politico: США пытаются подтолкнуть Россию к продлению СНВ-3

Военным США поручено оценить сроки оснащения ядерными боеприпасами стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет в случае прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает Politico.

Такое поручение дала администрация американского президента Дональда Трампа.

По словам собеседников газеты, эти действия призваны показать серьезность намерений Вашингтона и подтолкнуть Россию к продлению СНВ-3 до выборов в США 3 ноября.

Как пишет издание, Москва затягивает переговоры в расчете на победу кандидата от демократов Джозефа Байдена, который ранее уже высказывался за сохранение договора.

В свою очередь Вашингтон заинтересован в том, чтобы продлить договор на собственных условиях.

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