Алиев заверил, что турецкая авиация не участвует в конфликте в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что турецкие ВВС не участвуют в конфликте в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.
«Нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте. И нет такой необходимости», — сказал Алиев.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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