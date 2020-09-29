Эксперт прокомментировал информацию о сбитом Турцией армянском Су-25

Армянский Су-25, вероятнее всего, был сбит азербайджанской авиацией. Такое мнение РИА «Новости» высказал директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По словам эксперта, Анкара вряд ли пойдет на военное вмешательство в карабахский конфликт. Такие действия означали бы начало турецко-армянской войны. А с учетом союзнических обязательств России есть возможность войны и с РФ.

«Мне кажется более вероятным, что самолет сбила азербайджанская авиация, что тоже плохо и свидетельствует об эскалации конфликта, но все-таки это другое», — отметил Лукьянов.

Ранее минобороны Армении заявило, что Турция сбила армянский самолет Су-25.

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