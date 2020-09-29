Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух армянских танков

В Минобороны Азербайджана заявили об уничтожении ВВС страны еще двух армянских танков в зоне Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

«Подразделения азербайджанской армии точными ударами уничтожили два танка противника», — указано в сообщении.

Кроме того, азербайджанское минобороны опубликовало видеокадры уничтожения танков.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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