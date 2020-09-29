Тяжелый вертолет Ми-26 могут модернизировать для Арктики

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 может получить арктическую версию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга «Вертолеты России», который входил в Ростех, Андрея Богинского.

По его словам, Ми-26 может и сегодня летать при низких температурах, однако для лучшего приспособления к арктическим условиям его можно усовершенствовать.

«У нас сегодня есть понимание, что надо модернизировать в вертолете, чтобы его эксплуатация в Арктике была более комфортной», — пояснил Богинский.

Он добавил, что холдинг готов провести такую модернизацию вертолета.

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