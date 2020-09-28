США отрабатывают приемы ведения войны с Россией

Армия США в ходе учений на полигоне Юма в Аризоне отрабатывала удары по аналогу российского ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», сообщает Defense News.

По информации издания, на учениях были использованы беспилотные летательные аппараты, суперпушки, наземные роботы и спутники «для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны».

Одной из тренировочных целей для уничтожения был выбран объект, имитирующий «Панцирь».

Российский самоходный ЗРПК «Панцирь» предназначен для защиты стратегических объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В 20 км от России: Генштаб сообщил об усилении НАТО

— ВМС США получили новый ракетный эсминец

— Российский Су-27 вылетал на перехват самолетов США и Германии над Балтикой