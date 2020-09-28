Армения запретила мужчинам выезжать из страны

Армения ограничила выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет за пределы страны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Мужчины, входящие в данную возрастную категорию, могут выехать из Армении только с письменного позволения территориальных военкоматов, отметили в комитете. Там пояснили, что в соответствии с решением правительства мужчины до 55 лет подлежат призыву.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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