Армения запретила мужчинам выезжать из страны
Армения ограничила выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет за пределы страны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
Мужчины, входящие в данную возрастную категорию, могут выехать из Армении только с письменного позволения территориальных военкоматов, отметили в комитете. Там пояснили, что в соответствии с решением правительства мужчины до 55 лет подлежат призыву.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Чем воюют: каким оружием располагают Ереван и Баку
— Мобилизационный план: с какими проблемами столкнутся Баку и Ереван
— Армения применит «Искандеры», если Турция задействует в Карабахе F-16