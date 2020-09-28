Армения сообщает о крупномасштабном наступлении Азербайджана в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе, сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.
Азербайджан начал наступление на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш в Карабахе, указано в сообщении. По данным армянской стороны, армия обороны Карабаха успешно противостоит нападениям.
В частности, минобороны Армении заявляет об уничтожении более 370 азербайджанских военных, 22 танков и 10 единиц иной техники.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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