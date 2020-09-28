Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

Азербайджанская армия потеряла 10 танков в ходе боев на юго-восточном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

По ее словам, Азербайджан предпринял танковую атаку. Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики успешно отбили наступление и уничтожили 10 единиц техники.

Степанян также сообщила, что бои в этом направлении продолжаются, оперативно-тактическая ситуация находится под контролем армии обороны Нагорного Карабаха.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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