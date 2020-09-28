МИД Армении: Турция участвует в боевых действиях в Карабахе

В МИД Армении сообщили, что Турция участвует в боевых действиях в зоне карабахского конфликта, передает «Интерфакс».

«В период нынешней агрессии Азербайджана против Карабаха деятельность Турции характеризуется непосредственным присутствием на поле боя», — говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что на стороне Азербайджана присутствуют турецкие военные специалисты, «которые используют турецкое вооружение, в том числе беспилотники и военные самолеты».

Также МИД Армении со ссылкой на достоверные источники заявил, что «Турция рекрутирует иностранных террористов-боевиков и переправляет их в Азербайджан».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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