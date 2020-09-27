Карабах опровергает заявления Баку о контроле над дорогой Варденис-Агдере

Армия обороны Нагорного Карабаха опровергает заявления министерства обороны Азербайджана о контроле над дорогой Варденис-Агдере (Мартакерт), которая соединяет регион с Арменией. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армии обороны.

Сообщение Баку о взятии автомагистрали под контроль азербайджанской армии не соответствует действительности, указано в сообщении пресс-службы.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Азербайджан также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Азербайджан заявляет о контроле над соединяющей Карабах с Армений дорогой

— Минобороны Азербайджана показало уничтожение военной техники Армении

— Жертвы конфликта: первые итоги обострения в Нагорном Карабахе