Армения заявляет о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Армении обладает информацией о вмешательстве Турции в ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление представителя военного ведомства Арцруна Ованнисяна.

У армянской стороны имеются сведения об использовании противником турецкого вооружения, отметил Ованнисян. Кроме того, министерство обороны проверяет данные об участии в боях на стороне Азербайджана сирийских наемников.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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