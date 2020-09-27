Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял 200 военных в Карабахе

Азербайджан потерял около 200 военных в боях в Нагорном Карабахе, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Об этом пишет «Интерфакс».

«По нашим данным, погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников», — сказал Ованнисян.

Он подчеркнул, что были ранены 100 армянских военных, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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