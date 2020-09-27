Азербайджан заявляет о контроле над соединяющей Карабах с Армений дорогой

Вооруженные силы Азербайджана заявляют о получении контроля над дорогой Вардениз-Агдере, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на министерство обороны страны.

Азербайджанские военные заняли пик Муров горного хребта Муровдаг, что позволило взять дорогу под визуальный и огневой контроль, указано в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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