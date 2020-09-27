Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию при стрельбе по Карабаху

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские Вооруженные силы обстреляли территорию Армении в ходе ракетно-артиллерийских действий против Карабаха. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ованнисяна, удары были нанесены в направлении Вардениса.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе объявлены военное положение и мобилизация.

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