В центр Минска выехали колонны спецтехники

Несколько колонн спецтехники выехали в центр Минска, где белорусская оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста, передает РИА «Новости».

В частности, в направлении центра города выехали несколько колонн военных грузовиков, машин для перевозки личного состава, автобусов, автозаков, две колонны БТР, несколько бронированных джипов, колонна легкобронированных машин, машин с колючей проволокой, машин с системами заграждений «Рубеж» и несколько водометов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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