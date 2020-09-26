Минобороны Украины назвало предварительную причину крушения Ан-26

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Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю», — сказал он.

Ранее источник в Минобороны Украины заявлял, что причиной крушения самолета стал отказ двигателя.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 25 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

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