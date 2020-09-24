Эксперты отметили невозможность США конкурировать с Россией в Арктике

Обозреватели Брэдли Боуман и Скотт Адамсон из Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий заявили, что Россия опередила США в сфере военного контроля за ситуацией в арктических регионах. Об этом сообщает Defense News.

Они отмечают, что контроль обеспечивает береговой ракетный комплекс «Бастион», который установлен Россией на Дальнем Востоке.

По мнению экспертов, таким образом российская сторона через Берингов пролив следит за Арктикой и имеет возможность поражать цели на Аляске.

«США не могут эффективно конкурировать с Россией и Китаем, продолжая игнорировать Арктику», — подчеркнули Боуман и Адамсон.

По мнению обозревателей, американской стороне следует нарастить мощность ледокольного флота и построить глубоководный порт в Номе.

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