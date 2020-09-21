Командующий ВДВ России прибыл в Белоруссию

Полина Рутковская
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Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков прибыл в Белоруссию, сообщает белорусское министерство обороны.

Целью визита российской делегации, которую возглавил Сердюков, является участие во вторых совместных военных учениях «Славянское братство — 2020», указано в сообщении.

Второй этап совместных российско-белорусских учений начнется 22 сентября.

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