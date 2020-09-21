Россия сожалеет, что США предпринимают шаги по милитаризации космоса

Москва с сожалением наблюдает, как американцы предпринимают шаги по милитаризации космоса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Российская сторона слышала и видела заявление представителей США и их союзников о том, что они хотели бы что-то сделать с точки зрения военного использования космоса. Россия имеет свою позицию на этот счет: «Мы считаем, что, конечно, нужен такой документ, который давал бы нам международные юридические гарантии невывода оружия любого вида на орбиту», — цитирует Вершинина РИА «Новости».

Он отметил, что РФ готова серьезно обсудить эту тему в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что разногласия между Россией и США по космосу остаются существенными. Дипломат уточнял, что Россия продолжает выступать за диалог и сотрудничать с Вашингтоном по некоторым вопросам.

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