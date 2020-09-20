Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ

Военные самолеты и корабли Великобритании активизировались у российских границ, чтобы выявить слабости обороны России и воспользоваться полученными сведениями в будущем, пишет газета The Sunday Times.

Журналисты назвали такую операцию беспрецедентной.

По подсчетам издания, с последней недели августа к границам РФ в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова приблизились 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании. При этом за один раз в небо поднималось по пять самолетов.

В этих полетах приняли участие истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

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