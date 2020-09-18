Российский Су-27 «перехватил» патрульный самолет ВМС США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 Южного военного округа «перехватил» патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США над акваторией Черного моря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальный центр управления обороной.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американский самолет развернулся в сторону от границы РФ, после чего Су-27 вернулся на аэродром.

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