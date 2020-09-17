Российский истребитель перехватил самолеты Великобритании и США

Российский истребитель Су-27 перехватил два военных самолета Великобритании и США над Черным морем, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

В центре отметили, что радары обнаружили над нейтральными водами Черного моря две цели, приближающиеся к российской границе.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — сказали в НЦУО.

Подчеркивается, что российский экипаж не допустил нарушения границы.

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