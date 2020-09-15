«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу, передает иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их данным, по этому району иракской столицы было выпущено по меньшей мере два реактивных снаряда.

Для отражения атаки были задействованы установленные несколько месяцев назад для защиты американской дипмиссии системы противовоздушной обороны.

О точном месте падения ракет и возможном ущербе пока не известно.

В «зеленой зоне» Багдада расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США.

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