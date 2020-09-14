Зеленский утвердил новую cтратегию нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие новой cтратегии национальной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

В документе указывается, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность — наивысшая социальная ценность.

«Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с какой свяжут судьбу их дети и внуки», — сказано в тексте документа.

Отмечается, что стратегия основана на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности: сдерживание, устойчивость, взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми зарубежными партнерами — Евросоюзом, США и НАТО).

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