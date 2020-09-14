В США перечислили преимущества российских Су-27 и Су-30 перед авиацией НАТО
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Военные эксперты США перечислили преимущества модернизированных истребителей Су-27 и Су-30. Об этом сообщает The National Interest.
Они отметили, что эти самолеты имеют высокую маневренность, которая была достигнута благодаря вектору тяги двигателя.
Кроме того, модернизированные истребители Су-27 и Су-30 гораздо дешевле Су-35С, хотя имеют практически такую же дальность действия.
«Су-27СМ3 — самый совершенный самолет из исходной линейки одноместных Су-27. Но Россия также предлагает значительное количество усовершенствованных вариантов двухместного Су-30: Су-30М2 и Су-30СМ», — отмечают журналисты.
Они также добавили, что Су-27СМ3 способен переносить дополнительно три тонны оружия.
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