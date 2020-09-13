Источник: российский военный умер после ранения в Сирии

В одном из военных госпиталей Москвы скончался гвардии сержант Михаил Мильшин, который 18 августа во время сопровождения колонны был тяжело ранен при взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Как рассказал источник, военный в тяжелом состоянии поступил в госпиталь им. Бурденко, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Перевод сержанта для протезирования планировался в госпиталь Вишневского после восстановления жизненных функций организма. К сожалению, военнослужащий умер», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, еще двое военнослужащих были ранены. 18 августа российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции в 15 км от сирийского города Дейр-эз-Зор. По ходу движения автомобилей на обочине сработало самодельное взрывное устройство.

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