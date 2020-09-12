Бомбардировщики США провели полеты вдоль российской границы в Арктике
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Три американских стратегических бомбардировщика B-1B провели полеты вбилизи российского острова Врангеля и Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Европейское командование вооруженных сил США.
«Базирующиеся в Техасе (бомбардировщики) B-1 Lancer (...) совершили полеты в наиболее удаленной восточной зоне ответственной Европейского командования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты проходили над международными водами Северного Ледовитого океана 10 сентября. В общей сложности они продолжались 14 часов.
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