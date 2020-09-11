Страны СНГ проверят боевую готовность системы ПВО

Семь стран Содружества независимых государств в пятницу, 11 сентября, проверят боевую готовность объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В тренировке поучаствуют Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Руководить будут из центра управления Воздушно-космических сил РФ в Москве.

«В рамках тренировки будут отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие», — сказали в Минобороны.

В тренировке поучаствуют больше 130 командных пунктов и свыше 60 самолетов, в том числе Су-27е, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, тяжелые бомбардировщики Ту-22, Ту-160.

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