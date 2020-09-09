Два МиГ-29 «перехватили» норвежские самолеты над Баренцевым морем
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Российские истребители МиГ-29 вылетел для перехвата норвежских самолетов, направлявшегося в стороны госграницы России. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Национальном центре управления обороной России уточнили, что воздушные цели были идентифицированы как «Фалкон-20» и Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.
Два истребителя России поднялись в воздух для сопровождения самолетов над Баренцевым морем. После разворота иностранных воздушных средств, истребители вернулись на аэродром базирования.
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