Два МиГ-29 «перехватили» норвежские самолеты над Баренцевым морем

Российские истребители МиГ-29 вылетел для перехвата норвежских самолетов, направлявшегося в стороны госграницы России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Национальном центре управления обороной России уточнили, что воздушные цели были идентифицированы как «Фалкон-20» и Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.

Два истребителя России поднялись в воздух для сопровождения самолетов над Баренцевым морем. После разворота иностранных воздушных средств, истребители вернулись на аэродром базирования.

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