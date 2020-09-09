Белград не уведомлял Минск о намерении отказаться от участия в учениях

Представитель пресс-службы минобороны Белоруссии Игорь Гремешкевич заявил, что Минск не получал уведомлений от сербской стороны об отказе участвовать в совместных военных учениях. Об этом сообщает ТАСС.

Совместные учения России, Сербии и Белоруссии «Славянское братство — 2020» начинаются в четверг, 10 сентября.

«Никаких документов, свидетельствующих об отказе Сербии участвовать в совместных учениях, мы не получали», — подчеркнул Гремешкевич.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белоруссия проведет военные учения совместно с РФ и Сербией

— Российские и сербские военные отправятся на учения в Белоруссию

— ЕС потребовал от Сербии не проводить военные учения с Белоруссией