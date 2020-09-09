Российский истребитель вылетал на перехват самолета США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 США над Черным морем, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее (цель. — Прим. ред.) как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», — сказали в Центре.

Уточняется, что нарушения границы России не было допущено.

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