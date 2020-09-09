США более чем на треть сократили военное присутствие в Ираке

Контингент армии США в Ираке сократился с примерно 5,2 тыс. до 3 тыс. Об этом сообщил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, передает «Интерфакс».

Он добавил, что оставшиеся американские военные продолжат оказывать помощь иракским силам безопасности в искоренении последних очагов группировки ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен объявить о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане.

Обещания остановить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.

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