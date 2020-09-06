НАТО наймет аналитиков для консультаций по связанным с КНР геостратегическим вопросам

Нато планирует расширить штаб Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил (ОВС) по трансформации и нанять аналитиков для консультаций по связанным с Китаем геостратегическим вопросам. Об этом сообщает RT.

Для этой цели альянсом, который заинтересован в «обеспечении существенного понимания мотивации и стратегий Китая», был объявлен международный тендер, который позволит заключить контракт со специализирующимся на Китае аналитическим центром.

Согласно заявлению, консультант должен будет составлять отчеты, аналитические документы и доклады для внешнего и внутреннего пользования. Кроме того, будущий специалист должен помочь НАТО «формировать понимание тенденций и последствий» развития китайского военного потенциала.