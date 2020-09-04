Иран допустил специалистов МАГАТЭ на один из своих объектов

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали один из двух иранских объектов, в котором, как предполагала организация, хранился незаявленный ядерный материал. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

В документе указывается, что по состоянию на 25 августа запасы обогащенного урана в Иране составляют 2 105,4 кг. При этом в соответствии с ядерной сделкой 2015 года стране разрешено хранить объемы ядерного материала, не превышающие лимит в 202,8 кг, или 300 кг фторида урана (UF6).

Ранее стало известно, что Тегеран предоставит МАГАТЭ доступ к двум своим объектам для проведения инспекций.

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