МиГ-31 «перехватил» самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 вылетел на перехват американского и британского самолетов-разведчиков над Баренцевым морем. Об этом сообщает ТАСС.

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) России уточнили, что иностранные летательные аппараты были идентифицированы как самолет-разведчик «Сентинел» Британии и самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Самолеты были обнаружены над нейтральными водами Баренцева моря. Они направлялись в сторону госграницы России.

В НЦУО отметили, что российский истребитель после разворота самолетов НАТО вернулся на аэродром базирования.

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