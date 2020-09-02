Системы ПВО Сирии отразили воздушную атаку

В Сирии системы противовоздушной обороны сработали для отражения воздушной атаки. Об этом сообщает государственное агентство САНА.

Агентство отметило, что вражеская атака была отражена на востоке Хомса.

Кроме того, телеканал Alikhbaria Syria отмечает со ссылкой на военный источник, что по военной базе Тифор был нанесен ракетный удар израильскими ВВС.

Телеканал уточняет, что ПВО отразили удар, однако материальный ущерб все таки был нанесен.

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