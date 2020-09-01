Минобороны получит более 120 новейших БМП в ближайшие два года

Российские вооруженные силы пополнит партия из 124 новейших БМП-2М с модулем «Бережок» в ближайшие два года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ВПК.

По данным контракта, которым располагает издание, первые поставки БМП-2М в войска начнутся до конца 2020 года.

Как отметили собеседники газеты, формально БМП-2М являются модернизацией основной боевой машины пехоты российской армии БМП-2, но фактические это совершенно новая разработка.

В состав вооружения новой машины входит комбинированный арсенал для ведения боя — противотанковый ракетный комплекс «Корнет», пулемет, 30-миллиметровая пушка и автоматический гранатомет. В машину вмонтированы бортовые компьютеры, современные датчики и передовые оптико-электронные системы, отмечают «Известия».

Кроме того, машину «пересадили» на турбо-двигатели, а также нарастили броню.

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