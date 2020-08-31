Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
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Российские и турецкие военные провели совместную тренировку по ликвидации боевиков в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, участники провели учения по оказанию помощи и эвакуации тяжелой техники.
Замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич уточнил, что прошедшее мероприятие стало первой совместной тренировкой военных России и Турции.
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