Российская военная полиция провела патрулирование на Голанских высотах в Сирии

Сотрудники российской военной полиции выполнили патрулирование, а также проверку наблюдательных постов на Голанских высотах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира батальона военной полиции Айдинбека Абдулаева.

«Мы находимся на наблюдательном посту номер один, где выполняет задачу первый взвод моего батальона.

По его словам, этот батальон вместе с сирийскими военными выполняет задачу по наблюдению за ракетными ударами со стороны Израиля по линии «Браво».

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