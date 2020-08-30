Израильские танки атаковали объекты ХАМАС после запуска шаров со взрывчаткой

Израильские танки нанесли удар по объектам движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой в сторону границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии республики.

«В течение дня шары со взрывными и зажигательными устройствами были запущены из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ на текущие события некоторое время назад танки армии обороны Израиля нанесли удары по военным постам ХАМАС на юге сектора Газа», — заявили в пресс-службе.

Палестинские радикалы начали запускать самодельные бомбы на воздушных шарах в сторону Израиля с начала августа 2020 года. Израильские военные в ответ не раз атаковали блок-посты и инфраструктуру противника.

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