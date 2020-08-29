Военные самолеты РФ поднялись в воздух в рамках учений

Несколько десятков самолетов морской авиации РФ поднялись в воздух в ходе учений «Океанский щит», пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

«В рамках военно-морского учения «Океанский щит-2020» и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолета, 15 вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты морской авиации Военно-морского флота», — приводятся слова главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Отмечается, что 10 Ту-142 выполнили плановые полеты над Черным, Балтийским, Норвежским, Чукотским морями, морем Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана.

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