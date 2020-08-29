Истребители НАТО сопровождали самолеты РФ в дальнем полете над пятью морями

Десять российских противолодочных самолетов Ту-142 были сопровождены истребителями стран НАТО во время полета в дальней морской зоне в рамках учений «Океанский щит - 2020». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя учений, главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

«Десять противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана. Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО», — говорится в сообщении.

Масштабные учения Военно-морского Флота «Океанский щит — 2020» проходят в акватории Балтийского моря, в них задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

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