Два российских Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Два российских истребителя Су-27 поднимались в небо над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика В-52Н ВВС США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По информации центра, 28 августа над нейтральными водами Балтийского моря была замечена воздушная цель, которая приближалась к государственной границе России.

Для ее опознавания вылетели два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», — сообщили в центре.

Там отметили, что нарушения российской госграницы американским самолетом допущено не было.